Acteur Alkan Çöklü is slachtoffer geworden van diefstal. De acteur, onder meer te zien als Amir Nazar in Goede Tijden, Slechte Tijden, zoekt via sociale media naar de laptop en harde schijf die uit zijn auto zijn ontvreemd.

De acteur was afgelopen dinsdag in Amstelveen bij Wijngaard De Amsteltuin. Een ruit van zijn geparkeerde auto werd ingeslagen, waarna dieven een laptop en een harde schijf wisten buit te maken. "Heel dom dat ik het in de auto heb laten liggen", schrijft de 24-jarige Çöklü op Instagram.

De acteur hoopt dat de dieven spijt krijgen en hem zijn gestolen spullen, waar meer dan zes jaar werk op staat, teruggeven. "De laptop mogen ze houden, maar alsjeblieft: geef mijn harde schijf terug", smeekt de acteur, die daarmee mogelijk doelt op werk voor zijn YouTube-kanaal Alkantubbies.

Naast zijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden is Çöklü ook te zien in series als Vechtershart, Flikken Rotterdam en Smeris.