Prins William zou willen dat zijn vader, prins Charles, wat meer tijd zou doorbrengen met zijn kinderen George (vijf jaar), Charlotte (drie jaar) en Louis (zes maanden).

"Ik probeer dat voor elkaar te krijgen", vertelde de 36-jarige William in een BBC-documentaire ter ere van de zeventigste verjaardag van zijn vader.

"Ik denk wel dat hij de tijd ervoor heeft, en ik zou het fijn vinden als hij er wat meer was voor de kinderen."

Nu zijn vader ouder wordt, maakt William zich soms zorgen over het moment dat hij er niet meer is. "Hij is de fitste man die ik ken, maar ik hoop dat hij op zijn 95e nog steeds zo fit is. Het zou fijn zijn als hij wat vaker thuis is en met de kleinkinderen kan spelen."

"Als hij er is, doet hij het fantastisch", gaat William verder. "Maar we hebben hem zo veel mogelijk nodig."

Charles wordt volgende week woensdag zeventig. Zijn moeder, koningin Elizabeth, is 92 en zijn vader Philip is 97.