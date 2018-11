Zoë Kravitz vond het als kind moeilijk om te ontdekken wie ze was, omdat ze naar een privéschool ging waar ze enkel "rijke, witte kinderen" zag.

De actrice, de dochter van Lenny Kravitz en Lisa Bonet, ging naar school in Miami, schrijft People woensdag.

"Ik voelde me een freak, omdat mijn haar anders was. Kinderen kwamen naar me toe en vroegen dan: 'Mag ik aan je haar zitten?'", vertelt Kravitz, die onder meer te zien was in de Fantastic Beasts-films en Rock That Body.

"De dingen die me anders maakten, waren de dingen die ik niet leuk vond aan mezelf", gaat de actrice verder. "Ik wilde mijn haar steil maken, zodat ik aan mensen kon laten zien dat ik half wit ben."

Naar eigen zeggen ging Kravitz door een vreemde fase tijdens haar middelbareschooltijd. "Ik was klein en bruin en werd omgegeven door lange meisjes met borsten en blond haar", vertelt de actrice.

"En mijn vader sprak af met supermodellen, dus dan zat ik ineens aan het ontbijt met Adriana Lima. Ik kon vroeger niet steunen op mijn schoonheid. Maar nu ben ik er dankbaar voor, omdat ik daardoor mijn innerlijk goed moest ontwikkelen."