Rapper T.I. moet op 4 februari voor de rechtbank verschijnen voor openbaar dronkenschap en wanordelijk gedrag. De aanklagers hebben hun aanklacht voor lichte mishandeling laten vallen.

The Atlanta Journal meldt dat de rapper, wiens echte naam Clifford Harris jr. luidt, in mei werd opgepakt in zijn woonplaats Stockbridge nadat hij het aan de stok had gekregen met een bewaker.

T.I. wilde zijn huis in, maar had geen sleutel bij zich. Vervolgens raakte hij verwikkeld in een verhitte discussie met de bewaker van het wooncomplex, die hem niet wilde binnenlaten.

De rapper zou onder invloed van alcohol zijn toen hij volgens de openbaar aanklager van Henry County de beveiliger confronteerde met "vulgair en aanstootgevend taalgebruik". De advocaat van T.I. noemde de aanklachten eerder ongegrond.

Rapper vaker in aanraking geweest met justitie

Het is niet de eerste keer dat de 38-jarige artiest in aanraking komt met politie en justitie. In 2009 werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete van ruim 100.000 dollar (zo'n 87.000 euro), voor het kopen van machinegeweren en bijbehorende geluidsdempers. In 2015 raakte T.I. in opspraak vanwege een belastingschuld van 4,5 miljoen dollar.

De Amerikaanse rapper is onder meer bekend door platen als Live your Life (samen met Rihanna) en Blurred Lines (samen met Robin Thicke en Pharrell Williams).