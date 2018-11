Dave Roelvink heeft een taakstraf van veertig uur, een geldboete van 1.750 euro en een rijontzegging van een half jaar opgelegd gekregen. De dj moest dinsdag voorkomen wegens rijden onder invloed, hinderlijk rijgedrag en te hard rijden.

Voor rijden onder invloed krijgt Roelvink een boete van 750 euro opgelegd van de politierechter, plus een rijontzegging van zes maanden. Voor zeker 40 kilometer boven de maximale toegestane snelheid rijden krijgt hij 1.000 euro boete, wat de boete op een totaal van 1.750 euro brengt.

De taakstraf krijgt de dj voor zijn gevaarlijke rijgedrag, dat de politierechter "ongelooflijk ernstig" noemt.

"Juist iemand als u moet denken: verdomme, dat mag me niet weer overkomen. En vervolgens doet u dat toch", aldus de politierechter, voordat hij de veroordeling uitsprak. Wel was hij positief over het feit dat Roelvink "zijn verantwoordelijkheid pakt door onder andere met nabestaanden van verkeersslachtoffers te praten".

De officier van justitie eiste aanvankelijk een boete van 1.750 euro en een taakstraf van veertig uur, plus een rijontzegging van een jaar. De uiteindelijke straf is dus iets lager uitgevallen.

Roelvink vindt taakstraf 'stiekem wel gepast'

Roelvink gaat niet in hoger beroep. "Ik laat het hierbij en accepteer mijn straf", zei hij na afloop van de zaak.

"Ik ga mijn taakstraf uitvoeren en de boete betalen en dan heb ik op de blaren gezeten." Hij kwam vooral naar de rechtbank om zijn verhaal te doen en spijt te bekennen. "De rechter heeft kenbaar gemaakt dat ik mijn verantwoordelijkheid neem en dat ik mijn schuld erken. Daar ben ik heel erg blij mee."

De 24-jarige dj begrijpt dat hij een taakstraf kreeg. "Met een taakstraf in het openbaar pak je mij natuurlijk veel meer dan een ander. En ook veel meer dan met een geldboete. Ik vind het stiekem ook wel gepast."

Roelvink nuttigde ruim 2,5 keer toegestane hoeveelheid alcohol

De zoon van Dries Roelvink moest dinsdag voorkomen nadat hij in augustus werd aangehouden door de politie. De dj zou met 180 kilometer per uur over de ring van Amsterdam hebben gereden. Uit een blaastest bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd.

Midden in de Coentunnel was de dj volgens de politie gestopt met rijden, waarna hij iets onverstaanbaars naar de motoragent riep die hem wilde aanhouden. Na een stuk doorgereden te hebben, parkeerde Roelvink zijn auto nogmaals op de vluchtstrook om agressief te reageren. Even later werd hij gearresteerd.

'100.000 procent zeker dat dit niet gebeurd is'

Volgens de 24-jarige Roelvink zaten er uren tussen het moment dat hij dronk en het moment dat hij in de auto stapte. "Na een uur op de bank thuis en een broodje en wat water, dacht ik dat ik wel kon rijden. Ontzettend stom", citeren meerdere rechtbankverslaggevers die aanwezig waren in de zaal.

"Ik snap dat het niet handig is om een agent tegen te spreken, maar een auto stilzetten in de tunnel is zelfmoord. Ik weet 100.000 procent zeker dat dit niet gebeurd is", aldus Roelvink. De aanwezige agent weerspreekt het verhaal van Roelvink.

Roelvink vertelde een alcoholcursus te hebben gevolgd en met een psycholoog te hebben gepraat over het voorval. De verplichte cursus van het CBR volgt nog.

Zelf betwijfelt hij dat hij 180 kilometer per uur reed. "Als ik 180 zou rijden, dan had ik dat echt wel in de gaten." Tijdens de behandeling van de zaak is gekozen voor een gemiddelde snelheid van 165 kilometer per uur, omdat de agent in kwestie geen snelheidsmeter bij zich had.