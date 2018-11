Maan de Steenwinkel heeft in haar leven met het winnen van The Voice al één echt hoogtepunt meegemaakt, maar een dieptepunt blijft voorlopig nog uit.

"Ik denk weleens dat er een donkere wolk boven me moet hangen waar opeens een bliksemschicht uit komt, want ik lijk wel een zondagskind", aldus de 21-jarige zangeres in gesprek met Grazia.

Zowel qua werk als privé gaat het De Steenwinkel allemaal voor de wind. "Natuurlijk baal ik wanneer een single niet goed loopt, maar vooralsnog wordt alles goed ontvangen. Mijn team zegt ook steeds dat ik me moet voorbereiden, omdat het niet normaal is dat alles nu zo goed gaat. Ik heb mijn verwachtingen nooit echt hoog gespannen, dus hoe mensen op mijn muziek reageren, kan dan nooit echt tegenvallen."

De zangeres weet dat er tijden zullen komen dat het even minder gaat. "Ik kan wel onzeker zijn over de muziek die ik uitbreng. Ik wil het zo graag goed doen. Soms vraag ik onder een Insta-post wat mijn volgers ervan vinden, maar ik kijk lang niet altijd naar de antwoorden."

Dat ze in haar werk zo afhankelijk is van wat andere mensen vinden, vindt ze best eng. "Als die mijn liedjes niet meer leuk vinden, me niet meer boeken of draaien, dan kan ik nog zo veel muziek uitbrengen die ik zelf tof vind, de populariteit verdwijnt. Het zijn meningen, geen feiten, dus je hebt geen zekerheid."