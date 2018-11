Tattookoning Henk Schiffmacher heeft zijn eigen sieradenlijn LOOT ontworpen. Samen met zijn vrouw Louise liet hij zich inspireren door primitieve kunstvormen.

In De Telegraaf vertelt Schiffmacher over zijn liefde voor uitingen uit de oertijd. "In de loop der jaren hebben we tijdens onze reizen al heel wat spullen verzameld die met de geschiedenis van de tatoeagekunst te maken hebben en ik heb een flinke bibliotheek vol etnische items. Het hoefde van mij ook niet te ingewikkeld te zijn, ik ben juist dol op primitieve kunst."

LOOT moet de komende jaren steeds verder worden aangevuld met nieuwe sieraden. "We hebben nog vijf jaar de tijd om de hele wereld af te schuimen en dat allemaal met pen en papier vast te leggen."

"Wij willen gewoon op alles ons tattoostempel drukken", legt Schiffmacher uit. "In het verleden deden we dat al met een saxofoon, we hadden een messenlijn, T-shirts en zelfs zonnebrillen en ondergoed. En nu dus sieraden. Daar zijn we nog wel even zoet mee."