Demi Lovato, die enkele dagen geleden werd ontslagen uit een afkickkliniek, heeft een foto gedeeld waarop is te zien dat ze haar stem uitbrengt voor de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen.

Het is de eerste foto die de 26-jarige Lovato deelt sinds ze weer thuis is. Ze volgde eerder een programma van negentig dagen in de kliniek.

"Ik ben zo dankbaar dat ik op tijd thuis ben om te stemmen", schrijft de zangeres. "Eén stem kan al een verschil maken, dus zorg ervoor dat je wordt gehoord."

Lovato liet in juni weten dat ze na een aantal nuchtere jaren een terugval had gehad. In de maand erop werd ze opgenomen in het ziekenhuis.

Dit gebeurde nadat ze na een overdosis drugs bewusteloos in haar huis was aangetroffen. Na de ziekenhuisopname verbleef ze in een afkickkliniek.