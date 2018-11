Thomas van der Vlugt heeft, enkele uren nadat hij aangaf dat het niet goed met hem gaat en dat hij rustiger aan moet doen van zijn arts, bekendgemaakt dat hij nergens last van heeft. De StukTV-presentator maakte een grap.





"Ik heb dit een tijdje voor mij moeten houden, maar ik moet nu op advies van mijn artsen het rustiger aan doen. Ik heb al best wel tijd last van mijn borst. Vandaag is er uit onderzoek gebleken dat het slechter gaat dan verwacht. De komende periode dus even geen optredens en opnames. Ik hoop binnenkort met beter nieuws te komen", zei Van der Vlugt aanvankelijk op Instagram.

Hij liet zijn volgers afsluitend weten dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Enkele uren na het verspreiden van dit bericht, verwijderde Van der Vlugt de post op Instagram en gaf hij in een nieuwe bijdrage aan dat hij slechts bezig was met een nieuwe opname voor zijn YouTube-kanaal.

"Het gaat top met mij. Nogmaals excuses voor deze flauwe grap", schrijft Van der Vlugt bij de nieuwe foto.

Paniekaanvallen

De 26-jarige Van der Vlugt is naast Giel de Winter en Stefan Jurriens bedenker en oprichter van YouTube-kanaal StukTV. De presentator is altijd open geweest over zijn gesteldheid. Zo sprak hij eerder dit jaar in het programma Boeiend over paniekaanvallen die hij zo nu en dan ervaart. Daarnaast zat hij dicht tegen een burn-out aan.

StukTV heeft meer dan 1,9 miljoen abonnees en meer dan 700 miljoen views. Op het kanaal zijn onder meer video's te zien waarin de mannen opdrachten uitvoeren die ze krijgen van kijkers.

Mediabedrijf Talpa Network heeft het YouTube-kanaal pasgeleden gekocht. Volgens het bedrijf van John de Mol is het voor het eerst dat een mediabedrijf in Nederland een YouTube-kanaal overneemt. Het is niet bekend wat Talpa voor het videokanaal betaalt.