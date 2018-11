Angelina Jolie en Brad Pitt, die ruim twee jaar geleden hun scheiding aanvroegen, zouden nog geen akkoord hebben bereikt over de voogdij van hun kinderen. De exen staan daarom over een maand voor de rechter.

Dat blijkt uit rechtbankpapieren die in handen zijn gekomen van TMZ, waarin zowel Jolie als Pitt het Hooggerechtshof in Los Angeles verzoekt om zich over de zaak te buigen. Het voormalige acteurskoppel zou hebben gevraagd tot juni 2019 de tijd te krijgen om de voogdij rond te krijgen, waarbij ze hulp willen van een privérechter.

De voogdijzaak start op 4 december, meldt de entertainmentsite. Jolie wil volledige voogdij over de veertienjarige Pax, de dertienjarige Zahara, de twaalfjarige Shiloh en de tienjarige tweeling Knox en Vivienne. Hun zoon Maddox is zeventien en mag daarom zelf beslissen bij wie hij woont.

Pitt wenst de voogdij evenredig te verdelen. Naar verwachting duurt de zaak twee tot drie weken, waarna de rechters tot juni volgend jaar de tijd krijgen om te bepalen welke afspraken er worden gemaakt omtrent de voogdij. Ook zullen zij de huwelijkse voorwaarden vaststellen, wat twee jaar na de scheiding nog niet gebeurd is.

In augustus gingen geruchten dat Pitt en Jolie, die in 2014 trouwden, een overeenkomst over hun kinderen hadden gesloten. Dat akkoord zou ertoe leiden dat een geplande hoorzitting over de voogdij werd afgeblazen, maar deze lijkt er nu toch te komen.

Pitt zou jarenlang te veel alcohol hebben gedronken

Een van de redenen voor de scheiding is het feit dat Pitt jarenlang te veel alcohol zou hebben gedronken. In september 2016 zou hij een keer in een vliegtuig zijn uitgevallen tegen Maddox. Dat zou Jolie definitief tot de scheiding hebben aangezet.

De rechter die de zaak over het ouderlijk gezag in zijn portefeuille heeft, stelde in juni dat Jolie haar ex-man vaker de mogelijkheid moest geven zijn kinderen te zien wanneer deze bij haar in huis zouden wonen.

Verder oordeelde de rechter dat het in het belang van de kinderen is een gezonde band met hun vader te hebben.