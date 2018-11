De voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur Christophe Haddad en zijn vriendin Sanne de Regt gaan trouwen.

"Verloofd met de liefde van mijn leven", schrijft Haddad op Instagram.

De Vlaamse acteur werd in Nederland bekend door zijn rol als Nick Sanders, de zoon van Ludo, in Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij was, met onderbrekingen, acht jaar in de serie te zien. Daarna kreeg hij een rol in de Vlaamse soap Thuis.

"Wij kiezen volledig voor elkaar en dit maakt het nog mooier. En dat willen we graag met iedereen delen", vertelt Haddad aan Dag Allemaal.

De Regt is voormalig Miss Nederland. "Ik kijk ernaar uit om Christophe officieel mijn man te noemen. Het is raar om hem voor te stellen als mijn vriend", zegt het model. "Ik vind het heel spannend om te trouwen. Het betekent nog een stap dichter bij elkaar, een mooie verdieping van onze relatie."

Haddad ging vijf jaar geleden op Kerstavond al op één knie voor zijn vriendin, maar alleen naaste vrienden en de familie wisten dat. Het huwelijk staat in 2019 gepland.