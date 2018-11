Bioloog en presentator Freek Vonk probeert gezond en gematigd te leven en ligt daarom vaak al rond acht uur 's avonds in bed.

De 35-jarige Vonk zegt in een interview in Veronica Magazine dat hij veel baat heeft bij een vast ritme. "Dat zal voor iedereen anders zijn, maar ik heb voor mezelf wel uitgeplozen hoe ik de meest relaxte en ook de meest optimale versie van mezelf kan zijn."

Om dat doel te bereiken, sport Vonk vier of vijf keer per week, gaat hij vaak naar de sauna en zorgt hij dus voor een goede nachtrust.

"Ik lig er meestal rond acht uur, half negen in. Dan sluiten mijn hersenen zich en is het klaar. Frekie moet slapen. De volgende ochtend rond zes uur kan ik weer normaal nadenken."

'Bekendheid hoort bij mijn vak'

Ook gaat hij nuchter om met het feit dat hij een bekende Nederlander is. "Die bekendheid hoort toch een beetje bij je vak? In mijn geval kan ik doen wat ik doe omdat kinderen graag naar mij kijken."

"Dankzij hen kan ik op reis en de wereld laten zien in al haar glorie. Als zij dan in de stad of de supermarkt op me af komen voor een handtekening of een foto, dan is dat alleen maar leuk. Ik vind dat je daar niet over mag klagen, eigenlijk."

Binnenkort is Vonk te zien in een nieuw seizoen van Freeks Wilde Wereld en staat hij ook negen keer in AFAS Live.