Douwe Bob is nog niet over zijn relatiebreuk heen. Zijn vriendin verliet hem begin dit jaar en sindsdien kampt de zanger met liefdesverdriet.

"Ik ga nog steeds slapen met gedachten aan haar en word er nog mee wakker", vertelt de singer-songwriter aan het AD.

Na de breuk heeft Douwe Bob naar eigen zeggen drie maanden op de bank zitten huilen. "Zo verliefd als op haar ben ik nog nooit geweest." Toch begrijpt de zanger dat zij hem na een relatie van een half jaar verliet.

"Uiteindelijk was het een ziekelijke relatie. In de zin dat ik mijn wereld eromheen bouwde. Het begon leuk, maar werd uiteindelijk negatief."

Volgens de Eurovisie Songfestival-deelnemer van 2016 werd hij afhankelijk van haar. "Ik wilde meer van haar dan zij van mij. En ik merkte het op een gegeven moment ook aan haar: die redt het prima zonder mij. Toen klampte ik me nog meer aan haar vast."

'Huilend achter de piano'

Douwe Bob brengt vrijdag zijn nieuwe en vierde album The Shape I'm In uit. Dan begint hij ook aan zijn tournee. Hij noemt het een "break-upplaat". Tijdens zijn verdriet schreef hij I Do.

"Heb ik huilend achter de piano geschreven. Het was de eerste keer dat ik de tranen zo op het schrijfblok heb zien vallen. Dat ik mijn emoties zo puur op papier kreeg, werkte heel motiverend toen."

Ook in Veronica Magazine licht de zanger zijn leed toe: "Ik had eerst nog hoop op een tweede kans, maar dit is echt beyond repair. (...) "Als zij mij had geflikt wat ik haar heb geflikt, weet ik niet of ik haar een tweede kans had gegeven. Dat is hard, maar soms moet je hard zijn voor jezelf, anders leer je niks."

De voormalig Songfestival-deelnemer geeft toe dat hij de laatste twee jaar niet goed is omgegaan met de mensen in zijn directe omgeving: "Ik was snel aangebrand, had een heel kort lontje. Mijn ogen zijn geopend doordat er een vrouw bij me is weggegaan. Daar ben ik haar dankbaar voor, hoe raar dat ook klinkt."