Lil' Kleine is van plan om volgend jaar in mei te trouwen met zijn verloofde Jaimie Vaes. Hij vroeg haar in augustus ten huwelijk.

"We willen in mei trouwen, maar we hebben nog geen exacte datum", zei de 24-jarige rapper in RTL Boulevard.

Lil' Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, ging op Ibiza tijdens het verjaardagsfeest van zijn vriendin op één knie.

De twee hebben sinds de lente van 2017 een relatie. Tegen Grazia zei hij eerder "superverliefd" te zijn. Ook liet hij haar naam op zijn arm tatoeëren.

De Drank & Drugs-rapper was voorheen samen met Monica Geuze.