Estelle Cruijff zou afgelopen zaterdag in Amsterdam zijn aangevallen en beroofd door drie mannen.

"Er is een ernstig incident geweest waarbij Estelle is beroofd en daarbij is flink veel geweld gebruikt", vertelde misdaadjournalist John van den Heuvel maandagavond in RTL Boulevard.

Volgens Van den Heuvel doet de politie onderzoek. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt en of de daders al gepakt zijn. Ook is het onduidelijk hoe Cruijff eraan toe is. "We hebben even contact gehad en het heeft heel veel impact op haar gehad", aldus de misdaadjournalist.

De veertigjarige Cruijff kocht vorig jaar een appartement in Amsterdam. Ze was in het voorjaar samen met Gordon te zien in het RTL-programma Gordon & Estelle: Weg ermee, waarin de twee op lowbudgetvakantie gingen. Het programma werd voortijdig van de buis gehaald.