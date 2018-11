De Belgische koning Albert II moet binnen drie maanden een DNA-test ondergaan. Het hof van beroep in Brussel heeft dat bepaald in de zaak waarin de kunstenares Delphine Boël wil aantonen dat het 84-jarige voormalige staatshoofd haar biologische vader is.

Boël (50) beweert al jaren dat zij een dochter van Albert II is. Zij probeert sinds 2013 via de rechter erkend te krijgen dat ze zijn dochter is, waarbij ze eist dat hij DNA-test ondergaat.

Boëls moeder Sybille de Selys Longchamps zou tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorst hebben gehad. Haar juridische vader, de zakenman Jacques Boël, heeft eerder DNA-materiaal afgestaan. Daaruit bleek dat hij niet de biologische vader is. Het hof heeft nu officieel vastgesteld dat hij ook niet de wettelijke vader is.

Het genetisch onderzoek naar de verwantschap wordt uitgevoerd door een deskundige van het Erasmusziekenhuis in Brussel, zegt Boëls advocaat Marc Uyttendaele.

Tegen het besluit van de rechter over het DNA-onderzoek is geen beroep mogelijk, zegt de raadsman in een verklaring: ''Deze beslissing is een belangrijke stap in de moeilijke strijd die Delphine Boël is begonnen na het mislukken van alle minnelijke stappen, opdat haar identiteit, en die van haar kinderen, eindelijk wettelijk wordt erkend."

De zaak bij het hof van beroep wordt vervolgd op 14 februari. Albert II was bijna twintig jaar koning van België. Zijn zoon Filip nam de troon ruim vijf jaar geleden van hem over.