Willem van Hanegem is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het 74-jarige voetbalicoon had veel pijn die veroorzaakt werd door een longembolie.

"Afgelopen week werd ik halsoverkop naar het ziekenhuis gebracht omdat ik pijn had", schrijft 'de Kromme' in zijn column in het AD. "Het voelde echt vreselijk. Bleek ik een longembolie te hebben."

Bij een longembolie zit een bloedvat naar de longen verstopt. De patiënt krijgt minder zuurstof in het bloed en krijgt het benauwd. De behandelend artsen adviseren Van Hanegem veel te gaan fietsen.

"Het mag echt alleen op een elektrische fiets. Ik heb een gewone fiets met een paar versnellingen, maar die is ongeschikt, want het moeten lange tochten worden en ik mag absoluut niet te veel kracht verbruiken", vertelt hij.

Van Hanegem genas eerder dit jaar van prostaatkanker

De voormalig speler en trainer van Feyenoord werd eerder dit jaar na 35 behandelingen genezen verklaard van prostaatkanker.

Van Hanegem maakte in de jaren zestig, zeventig en tachtig als speler vooral furore in het shirt van Feyenoord. Hij werd met de Rotterdammers driemaal landskampioen en won tevens de Europa Cup I, de UEFA Cup en de Wereldbeker.

De middenvelder kwam daarnaast in totaal 52 keer uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij de finale haalde van het WK van 1974 in West-Duitsland.

Later werd hij trainer van onder meer Feyenoord, AZ en assistent-bondscoach van Oranje. Zijn laatste functie was die van hoofdtrainer bij FC Utrecht, daar stopte hij in 2008.