Acteur Josh Brolin, bekend van films als Deadpool 2 en Avengers, en zijn vrouw Kathryn Boyd zijn ouders geworden van een dochter. Het meisje kreeg de namen Westlyn Reign.

Boyd deelde zondag een video van de baby die in haar slaap haar tong uitsteekt. Op de achtergrond is Brolin hoorbaar, die zegt: "Oh mijn god, dat is zo schattig." De Avengers-ster deelde dezelfde clip op zijn eigen Instagram, waarbij hij de kleine "een puntgaaf juweeltje" noemde.

Westlyn is het eerste kind van Boyd, die in 2016 met Brolin trouwde. Brolin heeft al twee volwassen kinderen uit zijn eerste huwelijk. Hij trouwde later nog een keer met Diane Lane en was kort verloofd met Minnie Driver.

Eind mei maakte Brolin op Instagram bekend dat zijn derde kind in aantocht was. "Er is een nieuwe 'sheriff in town'", schreef hij op Instagram bij een foto waarop Kathryn haar babybuikje toonde. "En ze is niet groter dan een zoete aardappel."