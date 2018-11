Demi Lovato is zaterdagavond buiten de afkickkliniek gespot. De zangeres was daar opgenomen nadat ze in de zomer een overdosis had genomen.

Lovato werd door bronnen van showbizzwebsite TMZ gespot in een restaurant in Beverly Hills. Ze was in gezelschap van een man en zag er gezond uit.

Het is niet duidelijk of ze ontslagen is uit de afkickkliniek. Eerder werd gemeld dat de zangeres de rest van het jaar in de kliniek zou moeten blijven.

Lovato heeft er inmiddels negentig dagen opzitten en gedurende die periode heeft ze serieus aan haar herstel gewerkt.

De 26-jarige zangeres maakte in juni bekend dat ze na zes jaar nuchterheid een terugval had gehad. In juli werd ze na een overdosis drugs bewusteloos in haar huis aangetroffen. Na een ziekenhuisopname vertrok de voormalig Disney-ster naar een afkickkliniek.