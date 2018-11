Tim den Besten wil geen gelikte programma's maken. "Ik vind het belangrijk dat iets een beetje pijn doet."

"Als ik naar mezelf kijk en alleen denk: ach wat leuk, oh wat ben ik goed, oh wat zie ik er goed uit, dan lever ik iets af wat echt verschrikkelijk kut is. Maar als ik naar iets kijk en denk: nee, oh nee, nee, dan is het goed", vertelt hij in een interview met de Volkskrant.

De 31-jarige Den Besten maakt voor de VPRO programma's als Tims Tent en Tim op de thee. Hij wil graag dat veel mensen kijken, maar toch heeft hij weinig op met roem. "Bijna iedereen krijgt door roem wel een klap van de molen. Daar ben ik nog het bangst voor. Dat ik net zo gek word als de rest. Ik wil graag dat zo veel mogelijk mensen kijken naar wat ik maak, en ik krijg er ook buikpijn van."

Hij krijgt het benauwd van de gedachte dat hij zelf heel bekend zou worden. "Er zijn volgens mij geen mensen leuker geworden van beroemd zijn, sterker, meestal heeft het een omgekeerd effect."