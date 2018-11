De Colombiaanse zangeres Shakira heeft de regering van haar land opgeroepen meer te investeren in onderwijs.

De 41-jarige zangeres is ervan overtuigd dat beter onderwijs de beste manier is om de problemen in Colombia aan te pakken. Shakira deed de oproep vrijdag, toen ze in haar geboorteland de eerste paal sloeg van twee scholen die gebouwd worden door haar stichting.

"Wanneer sommige kinderen minder toegang hebben tot een opleiding dan anderen, kunnen we niet spreken van een eerlijke situatie. Zolang dat niet rechtgezet wordt, kan er geen sprake zijn van vrede", aldus Shakira.

Om vooral armere kinderen dezelfde toegang tot een opleiding te bieden, moet de regering volgens de zangeres meer doen om onderwijs toegankelijker te maken. Tevens moeten de bestaande onderwijsinstellingen betere faciliteiten krijgen.

De stichting Pies Descalzos (Blote Voeten, red.) werd in 1997 door Shakira opgericht, toen ze pas twintig jaar was. Sindsdien zet ze zich in voor gelijke kansen voor kinderen, wat onder meer resulteerde in de bouw van vier scholen in verschillende Colombiaanse steden.

Shakira sluit haar meest recente tour af in haar geboorteland. Zaterdag geeft ze een concert in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.