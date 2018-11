Hulk Hogan is voor het eerst in drie jaar weer in de ring gestapt. De beroemde WWE-worstelaar werd eerder uit de bond gezet na racistische opmerkingen.

Terry Bollea, zoals de worstelaar echt heet, pakte de microfoon tijdens het Crown Jewel-event in Saoedi-Arabië en sprak het publiek toe. "Het is geweldig om jullie allemaal te zien!"

Hogan sloot af met zijn karakteristieke move richting het publiek, waarbij hij zijn hand naast zijn oor houdt om de fans harder te horen juichen.

Het was al even geleden dat 'Mr. America' te zien was bij een WWE-evenement. In 2015 werd hij de bond uitgezet nadat hij zich op een uitgelekte sekstape racistisch geuit had en het 'N-woord' had geroepen. De WWE verbrak toen meteen alle banden met de worstelaar.

Sindsdien heeft Hulk meerdere malen berouw getoond en flink wat vrijwilligerswerk verricht, waardoor hij inmiddels weer is aangenomen.