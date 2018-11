Acteur Alec Baldwin is vrijdag gearresteerd na een ruzie over een parkeerplek in New York. Daarbij zou Baldwin een klap hebben uitgedeeld. Inmiddels heeft de politie hem weer vrijgelaten, maar de acteur zal zich later bij de rechtbank moeten verantwoorden.

TMZ sprak ooggetuigen die de acteur ruzie zagen maken met een andere man over een vrije parkeerplaats in Manhattan, bij 5th Avenue. De man ging net op de parkeerplaats staan die Alec op het oog had. Baldwin woont in de buurt.

Baldwin sloeg de man, waarna de politie werd gebeld. Daarop is Baldwin gearresteerd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Een paar uur na zijn arrestatie liet de politie Baldwin gaan met een proces-verbaal voor mishandeling en intimidatie.

De zestigjarige acteur, tegenwoordig vooral bekend door zijn Trump-imitatie in Saturday Night Live, kwam eerder al eens in opspraak. In 2014 werd hij gearresteerd omdat hij tegen het verkeer in fietste en zich vervolgens grof uitliet tegenover twee agentes. In de rechtszaal weigerde hij excuses aan te bieden. Baldwin ging vrijuit onder de voorwaarde dat hij de daaropvolgende zes maanden uit de problemen zou blijven.