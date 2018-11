Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een celstraf van 72 dagen, waarvan 60 voorwaardelijk, geëist tegen volkszanger Mick Harren wegens bedreiging en overtreding van de Wet wapens en munitie. Daarnaast werd een werkstraf gevraagd van 180 uur.

De 51-jarige Harren werd in juli opgepakt na een incident in een horecagelegenheid aan de Koemarkt in Purmerend. Hij zou daar zijn voormalige stiefzoon, de zoon van zijn ex-vrouw, hebben bedreigd met een wapen. Zelf zegt hij dat het om een nepwapen ging.

De officier van jusititie zei vrijdag dat Harren "zeer waarschijnlijk" wél een echt vuurwapen bij zich had. Volgens de aanklager wijst alles erop dat Harren een heel ander wapen heeft ingeleverd dan dat wat hij bij zich had toen hij de 24-jarige zoon van zijn ex-vrouw in het café bedreigde.

De aanklager vroeg de rechtbank de zanger een proeftijd van drie jaar op te leggen. Ook moet Harren een meldplicht krijgen en gedragstherapie volgen, aldus de officier van justitie.