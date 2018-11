Radio-dj Ruud de Wild vindt zichzelf nu een leukere vader dan toen hij nog getrouwd was en samenwoonde. "Ik ben heel blij. Ik ben misschien wel blijer dan ik ooit ben geweest", vertelt hij in gesprek met NU.nl

"Ik heb lang gedaan over los te komen van dingen, zoals het instituut geloof, het instituut samen moeten wonen of getrouwd te zijn... Het perfecte plaatje. Eerlijk zijn, is het grotere goed", gaat De Wild verder.

"Als relaties niet werken, moet je niet bij elkaar willen zijn. Ik ben een veel leukere vader nu." De radio-dj is vader van drie kinderen.

Dochter Toy Travis kreeg hij met actrice en presentatrice Tatum Dagelet. Later kreeg hij een zoon (Johnny Johnny Otto) en een dochter (Teddy Mouna) met Aafke Burggraaff. De Wild was van 2000 tot en met 2004 getrouwd met Dagelet. In 2007 trouwde hij met Burggraaff.

'Alleen wonen zegt niet dat je hebt gefaald'

"Weet je, ik ben gewoon niet zo conservatief. Ik ga graag met de tijd mee en mensen zijn op zichzelf, dat hoort in deze tijd. Veel mensen wonen nu alleen. Dat wil niet zeggen dat ze hebben gefaald of eenzaam zijn", legt De Wild uit.

"Sinds ik alleen woon, heb ik mijn kinderen de afgelopen drie maanden meer gezien dan in de vier jaar daarvoor. Dus het kan ook veel moois brengen. Ik ben alleen met ze op vakantie geweest, met mijn drie kindjes. Dat is een rijkdom die ik hiervoor nooit had kunnen beschrijven."

Volgens de dj, die elke werkdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur op NPO 2 te horen is met zijn show De Wild in de Middag, was de vakantie "fantastisch". "Ik was taxichauffeur, vader, geldschieter en ik was vooral mezelf aan het uitdagen qua geduld, de hele fucking dag. Je wordt niet bruin, maar je wordt er wel fucking gelukkig van."