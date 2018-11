Kiki Bertens en haar vriend Remko de Rijke gaan trouwen. De tennisster, die het tennisjaar afsluit op de negende plaats op de wereldranglijst, is door de fysiotherapeut ten huwelijk gevraagd.

Tijdens een vakantie op Bali ging De Rijke op één knie voor Bertens. De 26-jarige Wateringse deelde het nieuws via Instagram.

"Ik heb 'ja' gezegd tegen de liefde van mijn leven. Wat een jaar! De ring is te klein, maar dat maakt helemaal niks uit", schrijft de pupil van coach Raemon Sluiter.

De Rijke (31) is zelf een voormalige tennisser. Hij werkt tegenwoordig als tenniscoach en fysiotherapeut. In die laatste hoedanigheid reist hij ook met Bertens mee naar toernooien. Het stel woont sinds vorig jaar samen in Breda.

Bertens was vorige week nog actief op de WTA Finals in Singapore, waar ze uiteindelijk in de halve finale werd uitgeschakeld door de Oekraïense Elina Svitolina.

Door haar prestaties steeg Bertens naar de negende plaats op de wereldranglijst. Ze begon het seizoen nog als mondiale nummer 31.