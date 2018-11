Model Chrissy Teigen wist niet dat je ook een paar maanden na de bevalling van je kind een postnatale depressie kunt krijgen. Daarom vindt ze het belangrijk om open te zijn over de moeilijke tijd die ze had na de geboorte van haar eerste kind, Luna.

"De grootste verrassing voor mij was dat de depressie pas drie maanden na de bevalling kwam", vertelt Teigen donderdag aan Glamour.

"Ik dacht dat postnataal inhield: je hebt een baby en je voelt je verdrietig", gaat de vrouw van zanger John Legend, met wie ze nu twee kinderen (Luna en Miles) heeft, verder. "Maar dat was het niet. Het kruipt er bij veel mensen langzaamaan in en daarom vond ik het belangrijk om over mijn eigen ervaringen te praten."

Het model zegt nooit een plan in haar leven gehad te hebben, maar ze wist wel altijd dat ze een gezin wilde. "Vroeger gebruikte ik angstremmers omdat ik veel in de war was. Ik wist niet waar ik heenging in het leven. Maar wat ik wel wist toen ik jong was, of toen ik achttien was, was dat ik kinderen en een man wilde."