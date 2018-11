Ronnie Flex blijkt ineens al heel snel vader te worden, boerin Steffi neemt geen afscheid van haar ex en Sabia Boulahrouz vertrekt uit Duitsland. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

In de wereld van beroemdheden is weinig nodig om te concluderen dat twee personen een koppel vormen. Samen ergens een hapje eten? Daten. Elkaar iets in het oor zeggen tijdens een feestje? Flirten. Een foto samen op sociale media? Een relatie.

Het is allemaal heel simpel en houdt roddeljournalisten van de straat. Kan er op basis van bronnen exclusief worden bevestigd dat er sprake is van een serieuze relatie, schrijft het andere medium dat het slechts om een experiment gaat en er absoluut nog niet gesproken kan worden van liefde.

In Nederland zijn we daar iets terughoudender mee dan in de Verenigde Staten, maar als een beroemdheid een foto op Instagram, Twitter of Facebook plaatst met een andere beroemdheid, kunnen ook Nederlandse media het toch niet laten om te roddelen over de mogelijkheden van een relatie.

Dus toen Famke Louise vorige week een foto plaatste van zichzelf met Ronnie Flex in het zwembad, terwijl ze wel heel dicht op elkaar stonden, begonnen de geruchtenmachines meteen op volle toeren te draaien. Bronnen meldden al heel lang dat er sprake zou zijn van meer dan vriendschap tussen de twee, en met deze foto leek dat zomaar bevestigd te worden.

Maar wat blijkt? Terwijl wij het met z'n allen nog druk hadden met de gedachte of Ronnie en Famke Louise een koppel waren, bleek Ronnie met heel andere dingen bezig te zijn; hij kondigde deze week aan vader te worden. En hoewel er een heleboel vragen zijn rondom die zwangerschap, is het redelijk veilig om te concluderen dat Famke Louise niet de moeder is.

Aan de hand van de echofoto die Ronnie deelde, valt namelijk te berekenen dat de baby inmiddels dertig weken in de buik van de moeder zit, en aan Famke is echt helemaal niets te zien dat erop wijst dat zij nu zo lang in verwachting is.

Maar wie is het dan wel? Hier en daar wordt wat gesuggereerd, maar echt ergens op gebaseerd is het allemaal niet. En Ronnie heeft gevraagd om de privacy van de moeder te respecteren.

Boer (met ex) zoekt man

Iedere week zitten ruim drie miljoen mensen aan de buis gekluisterd. Welke stier laat nu weer z'n ballen zien en van welk paard zien we nu weer de edele delen? Dat daar dan ook nog een stel verliefde boeren tussendoor loopt, maakt het uitstekende televisie waar tijdens werklunches uitgebreid over gespeculeerd wordt.

Kiest Marnix voor Janneke of voor Bertine? Valt Jaap voor de charmes van Petra of voor de iets gesloten Marian? Echt spannend wordt het bij Steffi. De paardenfokker ontpopt zich tot Nederlands favoriete boerin en weet met haar bescheidenheid zowel Harrold als Roel het hart op hol te brengen.

Story heeft deze week een pikant verhaal: maken wij ons allemaal druk over Steffi die als onervaren in de relationele sfeer wordt neergezet, blijkt dat Steffi wel degelijk ervaring in de liefde heeft. Bedrog lijkt het bijna, want waarom zien we daar niets van terug op televisie?

Op de website van Boer zoekt Vrouw staat alles gelukkig gewoon uitgelegd. Steffi heeft ruim drie jaar een relatie gehad en ziet haar ex nog altijd. Hij wilde destijds al samenwonen, maar zij was daar nog niet aan toe. "Ik heb weleens tegen hem gezegd dat ik hem misschien te vroeg ben tegengekomen."

En daar blijft het niet bij. Er is namelijk nog een man. "Ik heb ook nog kort een relatie gehad met iemand uit de paardenwereld. Een knappe kerel, maar voor mij te rustig."

De ex die ze nog regelmatig ziet, heeft haar liefdesgeluk volgens buurtbewoners echter niet in de weg gezeten. Hoewel we pas in december zeker weten of de boeren nog lang en gelukkig leven met een van de kandidaten, hebben de buren in Story al een tipje van de sluier opgelicht.

"Ik heb tot tweemaal toe gezien dat er een voor mij onbekende auto op vrijdagavond Steffi's terrein kwam oprijden. In plaats van die auto ergens op het terrein te parkeren, zoals iedereen doet, verdween deze meteen in de schuur. Ik heb begrepen dat er beide keren een van die jongens in die auto heeft gezeten."

Dag Duitsland, hallo Turkije

We hebben met Sabia Boulahrouz eigenlijk alles wel meegemaakt: we zagen hoe ze trouwde met Khalid, zagen hoe ze goede vriendinnen werd met Sylvie Meis, zagen hoe ze Sylvie net zo hard weer aan de kant zette toen ze iets met Rafael van der Vaart kreeg, zagen hoe ze zwanger werd van Rafael en zagen hoe dat kindje het niet redde.

Daarna zagen we hoe de relatie van Rafael en Sabia moeilijk verliep, hoe het uitging en hoe Sabia ineens toch nog weer zwanger bleek. Iedereen heeft de verhalen over de twijfels over die zwangerschap mee kunnen krijgen: was de buik wel echt? Hoewel Sabia in Nederland steeds meer naar de achtergrond verdween, bleef ze in Duitsland een belangrijke speler.

Realityprogramma's, spelshows en fotomomenten; als de pers er was, was Sabia er. En daar maakte ze van de gelegenheid gebruik om haar voormalige beste vriendin Sylvie zwart te maken. Zo ontstonden er geruchten dat Sylvie gelogen had over de borstkanker die ze in 2009 had.

Nu heeft Sabia besloten Duitsland te verlaten. Of het iets te maken heeft met de aanmaning die Sylvie haar kant op heeft gestuurd, is niet bekend, maar Sabia ziet in Turkije vooral heel veel mogelijkheden die er in Duitsland niet zijn.

"Omdat ik vloeiend Turks spreek, ben ik al voor klussen gevraagd", vertelt Sabia in gesprek met het Duitse blad Closer. "Turkse series zijn daar heel populair", zegt ze. "En als kind was ik ook al de beste actrice in de schoolvoorstellingen."

Mocht er een echt goede aanbieding voorbijkomen, dan is Sabia meteen weg. "Ik ben een gelukkige single, geniet van mijn vrijheid en kom niets tekort. Ik werk graag, maar het belangrijkste is toch dat ik zo veel mogelijk tijd met mijn kinderen doorbreng, anders had ik geen kinderen moeten krijgen."