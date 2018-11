De rechtbank Amsterdam houdt dinsdagmiddag een zitting om een beslissing te nemen over de overlevering van Frank Masmeijer aan België.

"Wij zullen daar namens Frank Masmeijer een aantal belangrijke verweren gaan voeren, waarbij we ons verzetten tegen de overlevering", zegt Knoops tegen Shownieuws. "De verwachting is dat de overleveringskamer van de rechtbank, bestaande uit drie rechters, daar niet direct uitspraak op zal doen."

De zitting is volgens Knoops vrij snel ingepland. "Dat heeft alles te maken met de druk die België uitoefent op Nederland om deze zaak zo snel mogelijk te behandelen vanwege het aankomend hoger beroep." Het hoger beroep waar Knoops op doelt, staat gepland vanaf 16 november bij het hof in Antwerpen.

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar cel plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. De 57-jarige ex-presentator was op vrije voeten en niet bij de uitspraak aanwezig toen de rechtbank bepaalde dat hij terug moest naar de gevangenis. Sindsdien was de Belgische politie naar hem op zoek.

Dinsdag 23 oktober werd Masmeijer gearresteerd in een hotel in Breda. Twee dagen later kwam hij weer op vrije voeten, in afwachting van een rechtszaak over zijn overlevering aan België. Hij moest zijn paspoort inleveren, moet zich geregeld melden bij de politie en mag Nederland niet verlaten.