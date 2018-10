Ye West heeft vanmiddag zijn opwachting gemaakt bij een modezaak in de Van Baerlestraat in Amsterdam. De rapper, die zich niet langer Kanye laat noemen, kocht volgens de medewerkers een paar schoenen.

"Ik was toevallig aan het werk in de winkel", vertelt marketing manager Juwan Simson. "Toen ik me omdraaide zag ik Kanye West ineens staan. Ik stootte een andere medewerker aan, die het in eerste instantie niet geloofde. Hij kwam zonder security en met slechts één andere kennis de zaak binnen."

De winkel verkoopt de schoenen van het merk van de rapper, Yeezy. "We hebben maar een kort gesprekje gehad, want hij moest een vlucht halen. Maar hij was heel aardig en down to earth. Hij nam nog de tijd om met ons op de foto te gaan."

Volgens Simson kocht de rapper één paar schoenen. "De prijs mag ik helaas niet zeggen, want ze moeten nog uitkomen, maar het gaat om een paar van het merk Balenciaga."

Vlaanderen

Dinsdag dook West ook al op tijdens een basketbalwedstrijd in het Vlaamse plaatsje Houthalen-Helchteren, zo'n 30 kilometer van de Nederlandse grens. Zijn binnenkomst bleef ook daar niet onopgemerkt. De wedstrijd werd zelfs stilgelegd toen de toeschouwers en spelers even alleen maar oog hadden voor de rapper, melden Belgische media.

West was naar het Vlaamse plaatsje gegaan om zijn vriend LaVar Ball te zien. Hij is de stichter van JBA USA Team.