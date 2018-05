Lenny Kravitz toont liefde voor design

De rocker begon twee jaar geleden met twee partners met het inrichten van huizen. "We zijn heel stilletjes begonnen voor particulieren. Langzaamaan bouwden we aan een netwerk en nu hebben we een muziekstudio gedaan en zijn we bezig met hotels", vertelt Kravitz. Vanaf het moment dat zijn eigen huis in Vogue stond, was het rollende balletje niet meer te stoppen. "Mensen die dat gezien hadden, vroegen of ik hun huis ook wilde inrichten."

Vrij klassiek

De stijl die Kravitz hanteert, is volgens hemzelf 'vrij klassiek'. "Maar ik houd van een mix van verschillende meubels, zoals een artnouveau stoel naast een stoel uit de jaren zestig." De 41-jarige rocker is van plan ooit een eigen meubellijn op te zetten. Hij heeft een aantal items ontworpen die volgens hem 'persoonlijk', 'uniek' en 'zeer de moeite waard' zijn.