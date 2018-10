Het Rotterdamse restaurant Blushing van Gordon Heuckeroth sluit per direct, schrijft de zanger in een verklaring op de Facebook-pagina van de onderneming.

Vorig jaar augustus opende de koffiesalon aan de Coolsingel in Rotterdam, maar het "kon de verwachtingen van de ondernemer niet waarmaken".

Met name "het openbreken van de Coolsingel en de onmogelijke parkeergelegenheid" zouden debet zijn geweest aan het uitblijven van succes.

"Het is vreselijk jammer, want ik geloofde echt in een dergelijk concept in Rotterdam", schrijft Gordon. "Maar helaas heeft het toch een andere werking gehad dan ik gedacht had. Ondernemen is risico's nemen en dan moet je doorschakelen."

Verder schrijft de zanger: "We zijn met Blushing bezig om te groeien, maar als er een stagnatie zit, dan moet je die oplossen. Dat heb ik nu gedaan. Ik leg de focus op mijn twee goedlopende zaken in Amsterdam en Blaricum en op andere mooie horecaplannen. Er gaat een deur dicht en er gaat vast weer een raam open."