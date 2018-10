Humberto Tan kreeg het afgelopen jaar, toen er veel geschreven werd over zijn privéleven en zijn vermeende affaire met Dionne Stax, een betere band met zijn vrouw en kinderen.

"Hoe meer er van buiten geschopt werd, hoe hechter het werd", vertelt Tan in het SBS6-programma Waar is de Mol?.

Tijdens het hoogtepunt van de geruchten gingen er ook verhalen dat hij en zijn vrouw Ineke, met wie hij ruim twintig jaar samen is, uit elkaar zouden gaan. Dat gebeurde overigens niet.

Volgens de 53-jarige presentator had het ook makkelijk anders kunnen lopen. "Maar dat is niet gebeurd en dat is heel bijzonder en heel waardevol. Het is echt niet leuk geweest, voor niemand. Het was een jaar vol lessen en nederigheid. Het was helemaal niet fijn, maar kennelijk hoort dat er ook bij."

Tan zegt dat hij in het begin de neiging had om met iedereen te praten over zijn privésituatie. "Maar ik dacht: dan moet je wel weten wat je wil zeggen. En wat er aan de hand is, überhaupt. Als je dat zelf niet eens weet, wat ga je dan zeggen? En later gaat het verhaal z'n eigen leven leiden."

Ook op het vlak van werk heeft Tan een roerig jaar achter de rug. Op 8 juni was hij voor de laatste keer te zien als presentator van RTL Late Night.

"Toen het klaar was, voelde ik me wel even leeg. Toen kon ik echt niet van de bank af komen of uit bed komen. Dat was emotioneel en mentaal wel zwaar. Ik heb heel veel gehuild, heel veel gepraat en dan is de conclusie: niet meer janken, door."