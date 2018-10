Viktor Verhulst, de zoon van Gert Verhulst, vond het leuk dat zijn vader in de kinderserie Samson en Gert te zien was. "Ik heb mijn vader altijd moeten delen met Samson, maar dat vond ik geweldig."

"Ik ben van de Samson-generatie: onze kindertijd werd gedirigeerd door een pratende bobtail (Samson is een pratende hondenpop, red.). Nu nog zet ik in het weekend soms een aflevering op", aldus de jonge Verhulst in een interview met het Belgische tijdschrift Humo.

Viktor begon bij Studio 100 helemaal onderaan. Het door zijn vader opgerichte bedrijf zette onder meer Kabouter Plop, K3 en Het Huis Anubis in de markt.

"Ik werkte op de klachtendienst van Plopsaland (attractiepark, red.) en in het weekend kluste ik bij als verkoper van merchandising op de Studio 100-shows. Daar raakte ik gefascineerd door hoe die shows in elkaar zitten."

'Het zijn grote voetsporen'

Ondertussen werken vader en zoon alweer een tijdje samen, onder meer voor het goed bekeken programma Gert Late Night. Maar dat Viktor zijn vader in de media zou volgen, was voor hem lange tijd ondenkbaar.

"Eindelijk durfde ik mezelf de gedachte toestaan dat mijn geluk weleens in de media zou kunnen liggen. Dat is jarenlang een no-go geweest voor mij. Het was een onbewust verzet, denk ik nu. Het verlangen om uitdrukkelijk niet in de voetsporen van mijn vader te treden", aldus Verhulst.

"En ook wat angst, misschien? Het zijn grote voetsporen. Enfin: op een bepaald moment heb ik ingezien dat ik mijn eigen veto tegen werken in de media maar eens moest opheffen."