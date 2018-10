Brigitte Kaandorp kijkt sinds de overgang, waar ze naar eigen zeggen net uit is, anders naar het leven. De cabaretière zegt zich niet meer druk te willen maken om onbelangrijke dingen.

"Ik krijg een ouwe kop. Oké, daar gaan we ook niks meer aan doen, dat ziet er alleen maar paniekerig uit. 10 kilo zwaarder? Ook goed, als het daar maar bij blijft", aldus Kaandorp in het programma Volle Zalen, dat dinsdagavond te zien is bij NPO 2.

"En als je daar overheen bent, dan heb je als het ware niets meer te verliezen. Wat gebeurt er dan? Wie ben je dan? Dan blijk je best nog wel een leuk wijf te zijn zonder al die dingen waar je altijd aan hing."

Na een sabbatical van 2,5 jaar geniet de 56-jarige cabaretière naar eigen zeggen meer van het leven. "Ik ben nogal een kluizenaar, maar ik zie nu in dat het gewone, sociale leven ook leuk kan zijn."

Kaandorp keerde met een nieuwe solovoorstelling met de titel Eh... terug in het theater. Daarin maakt ze grappen over de nieuwe levensfase waar ze in beland is.

"Tot nu toe speelde ik vaak het kneuzige typetje, maar je kunt niet tot je 88e de kneus zijn. Een wijze, oude vrouw word ik zo langzamerhand, je kunt niet meer faken alsof je van niks weet."