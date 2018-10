Zangeres Selena Gomez is niet langer de persoon met de meeste volgers op Instagram. Die 'titel' gaat nu naar Cristiano Ronaldo, die momenteel ruim 30.000 volgers meer heeft dan Gomez.

Met maar liefst 144.335.346 volgers, is de voetballer hiermee voor het eerst de meest gevolgde persoon op het sociale medium.

Dat Ronaldo de zangeres is voorbijgestreefd, zou te maken kunnen hebben met de pauze die Gomez heeft ingelast. De zangeres schreef op 23 september in haar laatste post dat ze even geen sociale media zou gebruiken.

De 26-jarige popster schreef dat ze een poosje in het nu wilde leven en dat negatieve commentaren op sociale media pijn doen. Een week later checkte Gomez zichzelf in bij een kliniek. Daar werkt ze aan haar mentale problemen.

Ronaldo onder vuur vanwege vermeende verkrachtingszaak

Ronaldo lag de afgelopen tijd onder vuur vanwege een vermeende verkrachting in 2009, maar daar heeft zijn populariteit niet onder geleden. Bijna dagelijks plaatst hij werkgerelateerde foto's en privéfoto's.

Vorige maand publiceerde het Duitse magazine Der Spiegel een artikel waarin de Amerikaanse Kathryn Mayorga de Portugese sterspeler beschuldigt van verkrachting. Dat zou in 2009 in Las Vegas zijn gebeurd.

Voor de politie in Las Vegas was de beschuldiging aanleiding om het onderzoek te heropenen. De grote vraag is of dat tot een vervolging gaat leiden.