Zoë Kravitz en haar vriend Karl Glusman zijn verloofd. De 29-jarige actrice werd acht maanden geleden al ten huwelijk gevraagd door de Amerikaanse acteur.

"Ik heb het nog aan niemand verteld. Ik ben verloofd. Ik heb het nog niet wereldkundig gemaakt. Ik wilde het privé houden", vertelt de dochter van zanger Lenny Kravitz in het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone.

Voor Kravitz kwam het aanzoek totaal onverwachts. "Ik droeg gewoon een joggingbroek en was denk ik een beetje dronken. Ik voelde zijn hart enorm tekeergaan en vroeg hem of alles in orde was. Ik was echt bezorgd.”

Het aanzoek van Glusman was gepland voor Parijs, maar uiteindelijk besloot hij thuis op zijn knieën te gaan. "Het was perfect. Ik ben blij dat hij zijn oorspronkelijke plan niet heeft uitgevoerd, maar me gewoon thuis heeft gevraagd."