Thomas Berge en Cassidy Roeks, die dit jaar hun relatie een nieuwe kans gaven nadat ze eerder uit elkaar waren gegaan, vormen geen stel meer.

In een reactie aan RTL Boulevard laat de zanger weten dankbaar te zijn voor de tijd die hij met Roeks gehad heeft. "Ik ben enorm dankbaar voor de liefde van Cassidy die ze mij en Jack heeft gegeven, ze is een geweldige vrouw. We hebben enorm veel gedeeld en een mooie tijd afgesloten en besloten apart ieders weg te gaan."

Volgens Berge was Roeks een inspiratiebron voor hem. "Onze relatie is een inspiratie geweest voor mijn nieuwe album waar ik de afgelopen tijd veel voor in de studio heb gezeten. Nu we niet langer samen zijn, wens ik haar onwijs veel geluk en liefde toe in de toekomst."

Berge en Roeks gingen eind vorig jaar uit elkaar na een relatie van ongeveer anderhalf jaar vanwege te drukke werkschema's. In mei bevestigden ze weer een stel te zijn.

De 28-jarige Berge had eerder een relatie met Myrthe Mylius, met wie hij zoon Jack kreeg.