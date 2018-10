Jorrit Bergsma is van mening dat er niets mooiers bestaat dan het vaderschap. De schaatser en zijn vrouw Heather Bergsma kregen twee weken geleden een zoon.

"Als ik thuis ben, dan neem ik alle taken over. Er is niets mooiers dan dat te doen", aldus de 32-jarige langeafstandsschaatser in gesprek met De Telegraaf. Hij is sinds 2015 met schaatster Heather getrouwd. Hun zoon Brent werd op 16 oktober geboren.

Omdat het schaatsseizoen van start gaat, kan Bergsma niet langer de hele tijd bij zijn zoon zijn. "Voor mij komen de wedstrijden er weer aan. Dat betekent veel van huis zijn, ook omdat ik vaak op trainingskamp moet. Het is best moeilijk om het thuisfront achter te laten. Zeker nu was je het liefst bij ze gebleven."

De schaatser, die in 2014 in Sochi olympisch kampioen op de 10.000 meter werd, vertelt dat zijn zoon ook al in het bezit is van een olympische medaille: Heather Bergsma was een maand zwanger toen ze een bronzen medaille won bij de ploegenachtervolging in Zuid-Korea.

"Dat wisten we destijds alleen nog niet. Na alles teruggerekend te hebben, bleek Brent al tijdens de Spelen in de buik van zijn moeder te hebben gezeten. Dat maakt het wel extra bijzonder, dat hij al een olympische medaille op zak heeft", vindt Bergsma.