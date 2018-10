Als Sylvie Meis een rol voor zichzelf zou mogen uitkiezen, dan zou dat een Bondgirl zijn.

"Mijn grootste droom is en blijft een Bondgirl spelen. Je moet groot dromen", vertelt Meis aan het Duitse blad GALA.

Ze is binnenkort te zien is in de Duitse versie van de tienerfilm Misfit, waarin ze een strenge conrector speelt. Meis vond het een uitdaging om iemand te spelen die ver van haar afstaat. "Normaal gesproken speel ik niet in films. Maar mijn carrière in Nederland begon als actrice, dus ik heb daar wel wat ervaring mee."

De veertigjarige Meis was in het begin van haar carrière te zien in series als Costa! en Pista! Daarna ging ze zich meer op presenteren richten.