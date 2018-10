Jenna Dewan heeft, bijna zeven maanden na haar breuk met acteur Channing Tatum, de scheiding aangevraagd. De actrice wenst hierbij partneralimentatie te ontvangen van haar ex, maar de acteur zou niet bereid zijn om dit aan haar te betalen.

Dat blijkt uit rechtbankpapieren die TMZ in handen heeft gekregen. "Onverenigbare verschillen" zijn volgens Dewan de reden voor de scheiding.

De 37-jarige Dewan wil daarnaast de voogdij over hun dochter verdelen met de 38-jarige Tatum, iets waar hij wel akkoord mee zou gaan.

In 2013 kregen zij dochter Everly, acht jaar nadat zij elkaar leerden kennen op de set van de dansfilm Step Up. Ze trouwden in 2009.

Begin april maakte het stel bekend uit elkaar te gaan. "We hebben de liefdevolle beslissing gemaakt om uit elkaar te gaan. We zijn jaren geleden voor elkaar gevallen, en er is niets veranderd aan hoeveel we van elkaar houden. Maar de liefde is een prachtig avontuur waarin we momenteel verschillende wegen inslaan", stond er in de gezamenlijke verklaring die Tatum en Dewan destijds deelden.

Tatum, bekend uit films als Magic Mike en 21 Jump Street, zou inmiddels het daten zijn met zangeres Jessie J.