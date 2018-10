Sergio Herman, de chef-kok wiens restaurants meerdere malen bekroond zijn met een Michelinster, heeft liever een slechte eetervaring met iemand die hij mag dan dat hij een goede maaltijd eet in slecht gezelschap. "Na 48 jaar wil ik zelf beslissen met wie ik ga eten."

"Ik wil echt niet meer iemand tegenover me aan waarvan ik denk: fuck - sorry dat ik af en toe fuck zeg - moet ik daar twee, drie uur mee aan tafel zitten? Dat doe ik niet meer", vertelt Herman in gesprek met De Telegraaf.

Daarom verkiest hij een slechte maaltijd in goed gezelschap boven een omgekeerd scenario. "Vroeger was ik meteen chagrijnig als het eten niet goed was. Nu denk ik makkelijker: ach, pech."

In 2013 stopte Herman met zijn sterrenzaak Oud Sluis in Zeeland, ook om meer tijd aan zijn gezin te besteden. Tijdens het laatste jaar dat het restaurant open was, is over de chef-kok de documentaire Fucking Perfect gemaakt, waarin te zien is dat Herman veel eist van zichzelf en zijn personeel.

Inmiddels werkt Herman anders, legt hij uit. "Ik ben niet meer die vloekende chef. Als het moet, kan ik nog iemand op zijn plek zetten. Maar ik probeer veel meer rust uit te stralen. Ook op die manier kan je de keuken goed aansturen. Soms maakt het meer indruk als je je maar af en toe goed kwaad maakt dan wanneer je het alle dagen bent."