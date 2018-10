Rapper Tekashi69 heeft een taakstraf van duizend uur gekregen vanwege het mishandelen van een fan. Hij had eerder een voorwaardelijke celstraf gekregen vanwege het maken van een video waarop een dertienjarig meisje naakt te zien is.

Dat meldt TMZ. Ondanks de voorwaardelijke straf, hoeft hij de gevangenis niet in van de rechter in New York.

Daniel Hernandez, zoals de rapper echt heet, gaf in 2015 toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan het maken van een pikante video met het dertienjarige meisje.

De rapper, die ook bekend staat als 6ix9ine, en een vriend maakten en verspreidden drie video's waarin een dertienjarig meisje naakt te zien was. Hernandez, die vorig jaar in een interview zei dat hij geen seks had gehad met het meisje, trof een schikking met justitie. De rapper kreeg vervolgens een voorwaardelijke celstraf van drie jaar.

Direct na het uitspreken van de straf barstte in de rechtszaal een luid gejuich op van zijn aanhangers.

Vanwege de arrestatie dit jaar miste Hernandez het Woo Hah! festival in Tilburg, waar hij zou optreden.