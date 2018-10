Cardi B verwierf internationale bekendheid met haar nummer Bodak Yellow, waarna ze als eerste vrouw ooit met vijf hits in de top tien Hot R&B/Hip-Hop Songs terechtkwam. Toch lijkt ze de laatste tijd vooral bekend te staan om de rechtszaken die tegen haar lopen. Met wie heeft ze nu allemaal ruzie?

Cardi B (echte naam: Belcalis Marlenis Almanzar) werd geboren op 11 oktober 1992 in The Bronx, een wijk in de Amerikaanse stad New York. De rapper werd op haar achttiende stripper en heeft dat werk tot haar 23e gedaan. In die tijd werd ze ook bekend door haar video's op Instagram, waarin ze openlijk over haar carrière vertelde en zich niet schaamde voor haar plastisch chirurgische ingrepen en wensen.

In de video's uitte ze kritiek op de mensen die haar het geluk niet zouden gunnen en adviseerde ze vrouwen boven mannen te staan. Zo zei ze eens: "Ever since I started using men, I feel so goddamn powerful."

De rapper verwierf in Amerika nog meer bekendheid door haar deelname aan de realityserie Love & Hip Hop: New York, waarin mensen uit New York werden gevolgd die zich in de hiphopscene begaven. Een bekend fragment uit die show was een moment waarop Cardi B een schoen naar mederapper Asia Davis gooide. Ook in die serie was goed te zien dat Cardi B niet vies is van ruzie.

De rapper stapte uiteindelijk in 2016 uit de serie om zich op haar muziekcarrière te focussen. Ze bracht twee mixtapes uit: Gangsta Bitch Music, Vol. 1 en Vol 2. In 2018 volgde haar eerste album Invasion of Privacy, daarop stond haar eerste grote hit Bodak Yellow. Vanaf dat moment ging het hard: ze scoorde meerdere nummer één-hits, kreeg twee Grammy-nominaties en won verschillende muziekprijzen, waaronder drie MTV Video Music Awards.

Maar door de vele hits en haar groeiende bekendheid, kwam haar privéleven ook steeds meer open en onder een vergrootglas te liggen. Zo trouwde ze vorig jaar met rapper Offset, bekend van de groep Migos en werd ze in juli moeder van hun dochter Kulture. In de media is ook veel te lezen over de rechtszaken en ruzies waarin de rapper verwikkeld zou zijn. We zetten ze op een rij.

Nicki Minaj

Cardi B gooide tijdens een feestje van modeblad Harper's Bazaar in september een schoen naar het hoofd van Nicki Minaj. De twee rappers lagen al langer met elkaar in de clinch, maar nu zou de ruzie zijn uitgelopen op een handgemeen.

Cardi B schreef op sociale media dat ze woedend naar Minaj was gelopen toen ze begreep dat de rapper negatief over haar sprak als moeder en commentaar had op het voorkomen van Cardi B's dochter.

"Ik heb hard gewerkt en ben al te ver gekomen om iemand te laten sollen met mijn succes. Bitches durven van alles te zeggen in hun raps, maar in het echte leven durven ze niets", aldus Cardi B in een bericht op Instagram. Een manager van de rapper heeft de ruzie bevestigd en gezegd dat het niet de bedoeling was dat het op een gevecht zou uitlopen. Cardi B zou met haar schoen hebben gegooid nadat een beveiliger van Minaj haar hard raakte met zijn elleboog op haar hoofd.

Minaj ontkende dat ze iets over Cardi B's dochter heeft gezegd. "Ik zou nooit iemands kind belachelijk maken. Het is zo treurig dat mensen me daarvan beschuldigen." Waarom de twee het dan wel met elkaar aan de stok kregen, maakte Minaj niet duidelijk in haar Beats 1-show Queen Radio op Apple Music. Volgens haar was het gevecht "doodeng" en "vernederend", maar ze diende geen aanklacht in tegen de rapper.

Minaj hield lichamelijk niets over aan het handgemeen, maar Cardi B werd later op de avond gefotografeerd met een flinke blauwe plek boven haar oog.

In de stripclub

Cardi B wordt er momenteel van verdacht mensen op een roekeloze manier in gevaar te hebben gebracht bij een ruzie die in augustus plaatsvond in een stripclub. Volgens TMZ had de rapper een woordenwisseling, waarna stoelen werden gegooid naar barmedewerkers. De politie zegt op dit moment nog niet te weten of Cardi B zelf ook stoelen heeft gegooid, maar ze maakte onderdeel uit van een groep die dit wel deed. De rapper heeft zichzelf bij de politie in New York aangegeven en wordt 29 oktober voorgeleid.

Volgens bronnen rondom de rapper was er geen sprake van een gecoördineerde aanval, maar ontstond de vechtpartij omdat iemand een drankje naar haar gooide.

Oud-manager

De voormalige manager van rapper Cardi B heeft haar voor de rechter gesleept en eist 10 miljoen dollar (8,2 miljoen euro). Klenord 'Shaft' Raphael zou een ster van haar hebben gemaakt en daar wil hij nu geld voor. Ondanks de zaak is de oud-manager erg trots op zijn samenwerking met Cardi B. Hij zegt er alleen van te balen dat hij is ontslagen. Daarom heeft hij de zaak aangespannen.

De rapper heeft nu ook zelf een rechtszaak tegen haar oud-manager aangespannen, omdat hij zich niet alleen te veel bemoeide met haar carrière, maar ook met haar privéleven. Ook zou hij invloed proberen uit te oefenen op Cardi B's relatie met rapper Offset, beweert de artiest.

Ook meent Cardi B dat Raphael een commissie eiste van 50 procent, terwijl in het contract stond dat dit 20 procent zou moeten zijn. De artiest eist ruim 15 miljoen dollar van haar voormalige manager. Wanneer de rechtszaken voorkomen, is niet bekend.

Handtekeningenjager

De rapper is ook eens samen met haar man Offset aangeklaagd. De twee werden voor de rechter gedaagd door een handtekeningenjager die beweerde dat hij na een afterparty van het MET Gala is belaagd door beveiliging van het stel. Volgens Giovanni Arnold stond hij op Cardi B te wachten om haar handtekening te vragen. De rapper schreeuwde echter naar hem en liet hem links liggen.

Toen de man liet blijken dat hij teleurgesteld was in het handelen van Cardi B, nam Offset het op voor zijn verloofde, zo is te zien in een video die in het bezit is van TMZ.

Arnold probeerde de situatie juist onder controle te houden, maar werd binnen enkele seconden aangevallen door drie bodyguards.

Na afloop werd de man met verwondingen aan zijn gezicht, nek, rug en bovenlichaam met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het team van Cardi B en Offset was de man juist extreem agressief en een onaangenaam persoon.