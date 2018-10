Dennis Weening gaat 'vrijwillig' weg bij Expeditie Robinson, Thijs Römer tipte ons jaren geleden al over Job Gosschalk en koningin Elizabeth rouwt om haar laatste corgi. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Een onbewoond eiland, een paal waar je op moet staan en een overleg waarin je je collega's naar huis moet stemmen. Wat ontbreekt dan nog? Dennis Weening natuurlijk, die uit de bosjes komt en je vertelt welke bizarre opdracht je nu weer moet gaan doen, of, fijner, dat er eten klaarstaat voor de hele groep.

Met een bitterzoet gevoel kijken fans van Expeditie Robinson dit seizoen naar de survivalrace. Deze week bleek namelijk dat we Dennis niet meer terug zullen zien in het programma. De presentator heeft besloten afscheid te nemen, zo luidt de officiële verklaring. Maar als we bijna iedereen in de mediawereld moeten geloven, is het afscheid van Dennis allesbehalve vrijwillig.

En helemaal nergens op gebaseerd is het niet: Coen Swijnenberg en Sander Lantinga belden maandag met Dennis over geruchten die zij gehoord hadden. De heren hadden namelijk begrepen dat Art Rooijakkers de presentatie van Expeditie Robinson had opgeëist en dat Dennis daarom het veld moet ruimen.

Dennis ontkende, maar klonk ook enigszins verdrietig, zo vonden zijn radiovrienden. Dat kwam niet door het nieuws, verzekerde Dennis ons: hij was er al eerder over gebeld en baalde gewoon dat het gerucht de ronde deed. "Godver, wat lullen ze allemaal", aldus een aangeslagen Dennis. Hij voegde er nog aan toe gewoon te hopen volgend jaar weer op pad te mogen en dat het "heel jammer" zou zijn als dat niet het geval was.

Daar had het bij kunnen blijven, maar dat bleef het niet: dinsdag werd namelijk aangekondigd dat Dennis stopt. Vrijwillig, zo werd verteld in de uitzending van RTL Boulevard. De presentator werkt hard aan het opstarten van zijn eigen bedrijf en kon het niet meer combineren. Wie de opvolger wordt, is niet duidelijk.

Dit had natuurlijk prima gekund, maar de combinatie van de roddel en het bericht de dag er na, laat alarmbellen rinkelen bij mensen in de mediawereld. In kranten en op televisie wordt daarom druk gespeculeerd over wat er is gebeurd.

De meeste mensen denken dat Dennis dit zelf niet wilde en dat Art zijn baan wilde inpikken. Art ziet dat anders. Hij wil de baan niet eens en zeker niet als het zo moet. Dennis hult zich ondertussen in stilzwijgen. Interviewverzoeken worden geweigerd en op sociale media laat hij niets merken. Ook zijn goede vriendin en co-presentatrice Nicolette Kluijver laat niets weten. Voorlopig blijft het een mysterie.

We hadden het kunnen weten

Vorig jaar stond de wereld op z'n kop: het ene na het andere slachtoffer van seksueel misbruik door een bekende man kwam naar voren. In de Verenigde Staten begon het met Harvey Weinstein, in Nederland is Job Gosschalk een van de bekendste voorbeelden. Mensen reageerden geschokt: hoe kan het dat niemand dit heeft gemerkt?

Story onderzocht deze week een verhaal over Thijs Römer. Daaruit blijkt dat de acteur ons jaren geleden stiekem al heeft verteld over Job. We hebben het alleen nooit gemerkt.

In Weemoedt, de roman die in 2015 uitkwam, schrijft de acteur over een man die acteurs en actrices niet serieus neemt en ze ziet als commerciële producten of lustobjecten. En nu komt het: die hoofdpersoon heet Job.

En omdat er in Weemoedt zo veel andere dingen staan die ook kloppen, zoals een optreden van een door drugs verdoofde meidengroep, zou dit weleens kunnen kloppen. Katja Schuurman (Thijs' ex), Babette van Veen en Guusje Nederhorst vormden vroeger de meidengroep Linda, Roos & Jessica en waren allesbehalve nuchter tijdens een optreden.

Job en Thijs zijn al jaren goede vrienden. Dat "wij als samenleving toestaan dat iemand publiekelijk wordt berecht", is volgens de acteur niet toe te juichen en zou een "gevaarlijke ontwikkeling" zijn. Hij zei dit in het verleden zonder overigens goed te praten wat Job gedaan zou hebben.

Of Thijs in zijn boek echt hints heeft willen geven, is door het blad niet nagegaan. Thijs heeft er zelf ook niet meer op gereageerd. De gelijkenissen zijn in ieder geval opvallend.

De beroemde corgi's zijn niet meer

Bij een onbewoond eiland denk je aan Dennis Weening, maar je kunt hetzelfde verband leggen tussen corgi's en koningin Elizabeth. De Britten weten niet beter dan dat hun koningin gevolgd wordt door een groep kleine hondjes. Deze beroemde dieren zijn regelmatig het onderwerp van grapjes over Elizabeth.

Zo hadden twee corgi's van de koningin een glansrol in de video die werd gemaakt voor de openingsceremonie van de Olympische spelen in 2012. En in de serie The Crown is regelmatig wel een hondje op korte pootjes te zien.

Willow, het laatste hondje dat de koningin nog uit haar eigen nest fokte, overleed in april dit jaar. Nu zou ook Whisper zijn overleden. De koningin adopteerde dit dier in 2016, nadat het baasje van het hondje was overleden. Een officiële verklaring is er nog niet, maar de koningin zou er kapot van zijn.

Gelukkig is Elizabeths huis niet meteen zonder honden: ze heeft nog twee dorgi's rondlopen. De hondjes, die een combinatie zijn van een teckel en een corgi, kunnen hopelijk het verdriet wat verzachten.

Een nieuw hondje zit er voor de koningin niet meer in. Nu ze 92 is, vreest ze dat ze een nieuw hondje niet zal overleven. En dat zou ze de beestjes niet willen aandoen.