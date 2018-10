Nieuwsuur-invalpresentatrice Saïda Maggé is naar eigen zeggen niet zo sportief en haat de sportschool.

"Zeker in Amsterdam vind ik de fitnesscultuur afschuwelijk", vertelt Maggé vrijdag aan de Volkskrant.

"Ik heb het idee dat ze elkaar daar alleen maar willen outshinen, laten zien wie de grootste spierbundel is. Ik loop wel hard, lekker fris in een park, om fit te zijn voor televisie", gaat ze verder.

Maggé zit dan ook veel liever in de kroeg, maar doet dat nu wel een stuk minder dan vroeger. "Door de werktijden bij Nieuwsuur zit ik nu een stuk minder in het café dan toen ik bij AT5 werkte. Daar hielden we allemaal enorm van ouwehoeren en gingen we drie keer per week de stad in: we waren om half 6 klaar met werken. AT5 was een familie, waar ik veel vrienden aan heb overgehouden."