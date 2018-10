Realityster Caitlyn Jenner, die sinds 2015 als vrouw door het leven gaat, heeft in een column haar steun voor Trump ingetrokken. Eerder hoopte ze nog dat ze kon samenwerken met de Amerikaanse president.

"De realiteit is dat de transgendergemeenschap continu meedogenloos wordt aangevallen door deze president", schrijft de voormalig olympisch kampioen in haar column in de Washington Post.

Trump heeft de afgelopen dagen veel kritiek gekregen nadat The New York Times het nieuws naar buiten bracht dat de regering overweegt om de erkenning van transgenders terug te draaien.

Jenner beschuldigt Trump ervan dat hij de transgendergemeenschap gebruikt als pionnen in een politiek spel. "De leider van onze natie heeft geen respect getoond voor een al gemarginaliseerde en worstelende gemeenschap. Hij heeft onze menselijkheid genegeerd en onze waardigheid geschaad."

Eerder heeft Trump ook al nieuwe richtlijnen voor de acceptatie van transgenders in het leger en het sekseneutraal maken van toiletten geprobeerd terug te draaien. Jenner zei toen dat ze "erg van streek was", maar dat ze nog geen spijt had van haar stem op de president.