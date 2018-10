Frank Masmeijer denkt dat het hoger beroep van de drugszaak waarin hij verwikkeld is een onvoorzien einde krijgt.

"Ik denk dat er nog iets heel verrassends gaat gebeuren in de uitspraak van mijn zaak", zegt de voormalige showmaster tegen RTL Boulevard.

Masmeijer kwam donderdag weer op vrije voeten, nadat hij dinsdag in een hotel in Breda werd gearresteerd. "Ik was vooral verrast", zegt hij daarover. "Een hele rare zaak natuurlijk als je zo vlak voor het hoger beroep, na een jaar rond te lopen, ineens dit krijgt. Het is weer een bewijs van allerlei zaken die zomaar gebeuren."

De oud-presentator mag de beslissing over zijn uitlevering aan België nu in vrijheid afwachten, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet hij zich regelmatig bij de politie melden en mag hij het land niet verlaten. Zijn paspoort is daarom ingenomen. Volgens Masmeijer was dat echter niet nodig: "Ik ben nooit vluchtgevaarlijk geweest."