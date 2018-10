Bij de Noorse kroonprinses Mette-Marit is een chronische longziekte vastgesteld. Het gaat om een ongebruikelijke variant van longfibrose, zo heeft het Noorse hof woensdag bekendgemaakt.

De 45-jarige Mette-Marit, de vrouw van kroonprins Haakon, merkte de laatste jaren dat haar conditie achteruitging. "Nu weten we ook hoe dat komt", zegt de kroonprinses in een verklaring.

Zij en Haakon kiezen ervoor om het nieuws van haar ziekte nu bekend te maken, omdat in de toekomst rekening moet worden gehouden met haar toestand en ze mogelijk niet overal meer aan mee kan doen.

Arts Kristian Björo van het Rikshospitalet zegt dat Mette-Marits conditie de afgelopen jaren actief is gevolgd. Volgens hem ontwikkelt de ziekte zich op trage wijze. "De kroonprinses zal in de toekomst nadere onderzoeken en behandelingen moeten ondergaan", aldus Björo. De arts zegt dat het gunstig is dat de longziekte in een vroeg stadium ontdekt is.

Mette-Marit blij dat ziekte op tijd ontdekt is

Bij longfibrose wordt zuurstof niet goed opgenomen waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Het kan ook leiden tot een vermindering van de gemiddelde levensverwachting, wat Mette-Marit zich ook realiseert.

Ze zegt blij te zijn dat de ziekte op tijd is ontdekt. "Mijn doel is nog steeds om zo veel mogelijk te werken en zo veel mogelijk aan officiële gelegenheden deel te nemen."