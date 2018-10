Frank Masmeijer mag de afhandeling van zijn hoger beroep in vrijheid afwachten, heeft de officier van justitie donderdagmiddag bepaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat Masmeijer onder voorwaarden is vrijgelaten. De oud-presentator moet zijn paspoort inleveren, mag Nederland niet verlaten en heeft een meldplicht.

De oud-presentator werd dinsdag in een hotel in Breda opgepakt door de politie. De Belgische justitie had een arrestatiebevel uitgevaardigd in verband met een zaak rond cocaïnesmokkel.

"Ik was vooral verrast", reageert Masmeijer tegen RTL Boulevard. "Een hele rare zaak natuurlijk als je zo vlak voor het hoger beroep, na een jaar rond te lopen, ineens dit krijgt. Het is weer een bewijs van allerlei zaken die zomaar gebeuren."

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer (57) vorig jaar tot acht jaar celstraf en een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Tegen hem was zeven jaar gevangenisstraf geëist. Masmeijer wil in hoger beroep zijn onschuld aantonen. Volgens hem is er geen bewijs voor de beschuldigingen.

Het hoger beroep in deze zaak is uitgesteld tot november. Het hof in Antwerpen wil op 16 november met de zaak beginnen. De aanklager zal op die dag zijn strafeisen tegen Masmeijer en de overige verdachten formuleren. De pleidooien van de verdediging staan gepland op 29 en 30 november en 6 december.

Masmeijer was tot nu toe op vrije voeten, maar riskeert arrestatie als hij in België is. Op advies van zijn advocaten is Masmeijer niet van plan om bij het hoger beroep aanwezig te zijn. Zijn aanwezigheid is niet vereist en bovendien is de tol te hoog als hij terug naar de gevangenis moet, aldus zijn advocaat Knoops.